Эксперт спрогнозировал рост турпотока из России в Турцию на 15%

АНТАЛЬЯ (Турция), 20 окт — РИА Новости. Турпоток из России в Турцию в 2018 году может возрасти на 15% по сравнению с текущим годом, считает коммерческий директор туристической компании Coral Travel Эрджюмент Юналан.

Он отметил, что летний сезон 2017 года был очень удачным. "После того, как Россия открыла турецкое направление, уже в прошлом году стало очевидно, что турпоток будет восстанавливаться. С самого начала 2017 года хорошо пошло раннее бронирование, а потом и продажи. Сначала мы прогнозировали, что сможем достичь объемов 2015 года, но результат оказался даже выше примерно на 15%", — сказал Юналан РИА Новости "на полях" премии Starway Tourism Awards'17.

"Мы рассчитываем, что и в следующем году рост турпотока из России продолжится, так как Турция — одно из самых популярных направлений в вашей стране. Тем более, что Египет пока закрыт, а будет он присутствовать на российском рынке в следующем году или нет, пока неизвестно", — добавил он.

Представитель Coral Travel также отметил, что экономика в России сейчас стабилизируется, курс евро и доллара остается стабильным. "Трудно сказать, на сколько увеличится количество туристов из России в следующем году, но думаю, что он (рост турпотока) также может быть на уровне 15% по сравнению с 2017 годом. Хотя туризм зависит от разных факторов, многие из которых сложно предугадать, поэтому я могу ошибаться, и мой прогноз не совпадет с реальностью", — заключил собеседник агентства.