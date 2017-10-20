Поток туристов в Липецкую область с начала года превысил 300 тысяч человек

МОСКВА/ЛИПЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Поток туристов в Липецкую область увеличился за последние годы в несколько раз и в текущем году превысил 300 тысяч человек, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Липецкой области Андрей Козодеров.

"Приток туристов увеличился в разы по сравнению с предыдущими годами. Их количество превысило в этом году 300 тысяч человек", — сказал Козодеров.

По его словам иностранных туристов больше всего привлекают исторические места — село Астапово, где в доме начальника станции умер Лев Толстой, а также дом-музей русского писателя, нобелевского лауреата Ивана Бунина.

"Конечно, подобные туристические маршруты — наша гордость, мы широко их популяризируем и среди жителей России. Также центрами притяжения становятся один из древнейших российских городов Елец и город Задонск, готовые встретить как российских, так и зарубежных туристов", — прокомментировал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Елец, первое упоминание которого в летописях относится к 1146 году, — город с героической историей, богатыми духовными и культурными традициями, имеющий развитую промышленность. Задонск — один из монастырских центров Черноземья, неразрывно связанный с именем святителя Тихона Задонского, ежедневно принимает сотни паломников. Кроме того, всех проезжающих по трассе М4 по направлению Москва-Сочи ждет природный парк чудес "Кудыкина гора", принимающий по 500 тысяч посетителей за сезон.

Другие новости региона читайте здесь >>