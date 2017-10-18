Власти Кабардино-Балкарии рассказали о турпотоке в регион в 2017 году

НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии ожидают, что туристический поток на курорты региона по итогам года превысит 500 тысяч человек, сообщил министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года поток туристов на курорты Кабардино-Балкарии вырос на 40% и составил 420 тысяч человек.

"С 2014 по 2016 год поток туристов в Кабардино-Балкарию вырос на 61%. Если же брать только 2017 год, то, по нашим прогнозам, мы выйдем на отметку 500-520 тысяч человек. Это цифры реальные, не дутые", — сказал Шогенцуков на совещании по определению "якорных" туристских мест размещения в Нальчике.

Министр отметил, что сейчас в сфере туризма в Кабардино-Балкарии функционируют 212 предприятий, республика готова единовременно разместить свыше 15 тысяч туристов.

По словам менеджера компании "Курорт Эльбрус" Жаннет Мусуковой, в прошлом году на курорте отдохнули 180 тысяч человек: 130 тысяч приехали зимой и 50 тысяч – летом. "Большинство из них – это иностранцы", — отметила она.