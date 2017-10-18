Высокая цена авиабилетов мешает росту турпотока, считают в Алтайском крае

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Дорогостоящие авиабилеты в Алтайский край, особенно в высокий туристический сезон, стали главным сдерживающим фактором роста турпотока, заявил губернатор региона Александр Карлин.

По его словам, перелеты до Барнаула "до постыдного дороги, особенно в сезон", и возможности повлиять на снижение стоимости авиабилетов у региона пока нет. Он отметил, что федеральные власти несколько лет рассматривают предложения региона по субсидированию перевозок в столицу из Алтайского края и не отказывают, но и не поддерживают, объясняя это отсутствием средств в федеральном бюджете.

"Мы считаем, что сегодня дорогой трафик является одним из главных сдерживающих факторов по приросту туристического потока в наш регион. Мы не опускаем рук, более активно работаем с регионами Сибири. Нам очень бы хотелось, чтобы больше был поток из наших мегаполисов, где условия жизни людей требуют регулярного, систематического оздоровления, с заполярных северных территорий, где климатические условия очень жесткие. Мы считаем, что эта задача общенациональная, и она должна решаться на системной основе с включением средств федерального бюджета", — подчеркнул Карлин.

Он рассказал, что сохраняет свою актуальность и проблема межрегионального авиационного сообщения. "Есть проблемы по межрегиональным сообщениям, есть проблемы малой авиации. Мы бы могли более активно способствовать развитию этого направления, но я должен откровенно сказать, наши бюджетные возможности не позволяют нам широко приглашать авиаперевозчиков: аппетиты у них акульи. Такие закладывают условия маржинальности — наши крестьяне о таких и не мечтают. И все эти аппетиты покрывать только бюджетным субсидированием не всегда получается", — сказал губернатор.