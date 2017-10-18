В Баку рассказали о переговорах с Россией по круизному туризму на Каспии

БАКУ, 18 окт — РИА Новости. Азербайджан и Россия ведут переговоры по организации туристических круизов на Каспии, сообщил в среду журналистам замминистра культуры и туризма республики Назим Самедов.

"Мы ведем переговоры с Россией в данном направлении. Главная проблема — отсутствие лайнеров. В России сейчас строится два лайнера", — сказал он.

По словам Самедова, первоначальное согласие организовать круизы от российской стороны уже получено.

"Некоторые прикаспийские страны также выразили заинтересованность в этом проекте",- добавил замминистра.

Ранее заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова сообщила РИА Новости, что первое судно класса "река-море", построенное в России, с 2019 года будет совершать круизы по Каспийскому морю из Баку с заходами в порты России, Ирана и Туркменистана. Начинаться такие круизы будут в Баку, потом лайнеры будут заходить в Иран, Туркменистан, пересекать Каспийское море с заходом в Махачкалу и Дербент, а потом возвращаться в Баку.