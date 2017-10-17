КРАСНОДАР, 17 окт — РИА Новости. Власти Кубани намерены ввести курортный сбор в размере 10 рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Госдума 19 июля приняла закон о введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора), пока в виде эксперимента, с 1 мая 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Максимальная сумма сбора в первый год составит 50 рублей в сутки, далее до 100 рублей. Регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению.

Тема курортного сбора на Кубани обсуждалась во вторник на совещании под председательством главы Минкавказа Льва Кузнецова.

"В Краснодарском крае с учетом предложений муниципалитетов планируется установить размер курортного сбора – 10 рублей на всех территориях, участвующих в эксперименте. Также муниципалитеты единогласно поддержали предложение губернатора освободить от уплаты курортного сбора всех жителей Краснодарского края, то есть ввести на краевом уровне еще одну льготную категорию к уже определенным федеральным законом 19 освобожденным от уплаты сбора", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день проект закона Краснодарского края о введении курортного сбора разработан и находится на стадии согласования. Планируется, что проект закона в первом чтении будет рассмотрен на очередной сессии заксобрания региона.

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"Общественный контроль над расходованием средств, полученных от уплаты курортного сбора, будет осуществлять Общественный совет, созданный при администрации региона. В его состав войдут представители ассоциаций организаций санаторно-курортной сферы, отельеры, общественники и эксперты, работающие в регионе", – приводятся в сообщении слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Губернатор подчеркнул, что Общественный совет будет контролировать процесс расходования средств на развитие курортной инфраструктуры и вносить предложения по организации проведения эксперимента, определению размера платы и льготных категорий, а также о возможном прекращении взимания курортного сбора.

В октябре Минкавказ был определен ответственным федеральным органом исполнительной власти за проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Региональные законы о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря.