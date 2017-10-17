В Андорре отмечают приток российских туристов после спада

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские путешественники вновь возвращаются на курорты Андорры после резкого падения туристического спроса в 2014 году, сообщил РИА Новости министр туризма страны Франсеск Камп.

"В 2014 году из-за экономического кризиса число российских туристов в Андорре в оба сезона снизилось на 50%. Данные по бронированию отелей зимой 2016-2017 показали, что российские туристы возвращаются в Андорру", — объяснил он, добавив, что страна ожидает порядка 15 тысяч туристов из РФ в текущем году.

Камп подчеркнул, что его министерство будет продолжать работу с крупнейшими туроператорами России, чтобы привлечь еще больше туристов в следующем году.

"Мы находимся в очень хорошем положении, потому что сохраняем очень хороший баланс между ценой и качеством, а это то, чего ищут российские туристы", — считает Камп.

Княжество Андорра — небольшое европейское государство, располагающееся между Францией и Испанией.