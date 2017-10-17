В Андорре отмечают приток российских туристов после спада

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские путешественники вновь возвращаются на курорты Андорры после резкого падения туристического спроса в 2014 году, сообщил РИА Новости министр туризма страны Франсеск Камп.
Камп подчеркнул, что его министерство будет продолжать работу с крупнейшими туроператорами России, чтобы привлечь еще больше туристов в следующем году.
"Мы находимся в очень хорошем положении, потому что сохраняем очень хороший баланс между ценой и качеством, а это то, чего ищут российские туристы", — считает Камп.
Княжество Андорра — небольшое европейское государство, располагающееся между Францией и Испанией.