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В Приморье рассказали о количестве приехавших в регион по электронной визе

03:5917.10.2017
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© Fotolia / voldemar992Залив Владимира в Приморском крае. Архивное фотоЗалив Владимира в Приморском крае. Архивное фото
© Fotolia / voldemar992

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт — РИА Новости. Более двух тысяч иностранцев приехали в Приморье по электронной визе за 2,5 месяца, сообщает пресс-служба администрации края.

Техника МЧС России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"С момента вступления в силу закона, предусматривающего возможность упрощенного въезда иностранных граждан на территорию Свободного порта Владивосток, прошло более двух месяцев. За весь период действия режима границу с Приморьем пересекли 2026 иностранцев", — говорится в сообщении.

Всего право упрощенного въезда оформило почти 3,5 тысячи человек.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, из Китая приехало более 1,1 тысячи туристов. На втором месте Япония – почти 900 туристов.

Андрей Тарасенко
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Благодаря электронной визе в Приморье уже побывали 14 туристов из Индии, три из Ирана, пять из Саудовской Аравии, 47 путешественников из Сингапура, четыре из Северной Кореи, три из Объединенных Арабских Эмиратов, по одному туристу приехало из Мексики, Турции, Кувейта и Алжира.

Один Китаец и 10 японцев прибыли в регион не через международный аэропорт Владивосток, а через морской терминал.

Пока морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье — единственные пропускные точки, через которые в Россию можно попасть по новому режиму. С января 2018 года в Приморский край можно будет въехать через пункты железнодорожного пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", пункты автомобильного пропуска "Полтавка" и "Турий Рог", а также попасть через морские пропускные пункты "Зарубино" и "Посьет".

Владивосток. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Кроме того, с января следующего года для обладателей электронных виз откроют морские пункты пропуска "Корсаков" в Сахалинской области и "Петропавловск-Камчатский" в Камчатском крае.

С 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму.

Электронные визы могут получить граждане Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовская Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

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