Число иностранных туристов на речных круизах в России выросло на 20%

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Число иностранных туристов на речных круизах по рекам России за период летней навигации 2017 года увеличилось более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла география стран-потребителей этого турпродукта, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова.

"Уже в этом году мы отметили увеличение спроса на речные круизы по российским рекам со стороны иностранных туристов более чем на 20%", — заявила собеседница агентства.

Гончарова отметила, что турпоток вырос не только из Европы, но и из стран Юго-Восточной Азии, вернулись американские и австралийские туристы.

"На самом деле трудно выделить какую-то отдельную страну, граждане которой активнее других выбирают речные круизы, но общий рост въездного турпотока и расширение географии потребителей очень радуют. Можно отметить, что самое значительное количество туристов дают европейские страны, но это традиционно", — пояснила она.

"Хорошую картину показывает и спрос на 2018 год. Данные пока еще только собираются, более корректная картина будет сформирована позже, но рост показателей уже очевиден", — резюмировала Гончарова.