Ростуризм рекомендует россиянам опасаться гепатита А в Европе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) напоминает российским туристам, планирующим путешествие по Европе в ближайшее время, что в регионе отмечается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с гепатитом А, рекомендует более осторожно выбирать маршруты и соблюдать меры гигиены, сообщает сайт ведомства.

Ранее Роспотребнадзор информировал, что согласно оценке риска распространения гепатита А в странах Евросоюза, подготовленной 29 сентября текущего года ЕCDC, в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А. Данные ECDC свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать ее усиления.

Отмечается, что Польша не уведомила о количестве заболевших в 2017 году, однако, эпидемиологический скрининг ECDC по данной стране показал по состоянию на 17 сентября текущего года 1426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

"Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим путешествия по Европе, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе, а тем, кто уже находится на территории вышеперечисленных стран Евросоюза, – соблюдать правила гигиены в путешествиях, мыть овощи и фрукты чистой проточной водой перед употреблением в пищу, пить только кипяченую воду, бутилированную воду в промышленной упаковке, проявлять осмотрительность при посещении маникюрных салонов", — говорится в сообщении Ростуризма.

По определению Всемирной организации здравоохранения, гепатит А – это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.