Глава Минтранса объявил о прекращении деятельности "ВИМ-Авиа"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" может выполнить еще несколько рейсов после 15 октября, однако в целом со следующей недели активная летная деятельность перевозчика будет свернута, Минтранс огласит свою позицию по судьбе сертификата эксплуатанта компании после завершения ее перевозок, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"В большинстве — да", — ответил министр на вопрос, завершатся ли полеты "ВИМ-Авиа" 15 октября, как об этом сообщалось ранее. "Мы смотрим, еще (может быть будет совершено) пару рейсов на направлениях, где наибольшее количество пассажиров и их трудно пересадить на рейсы других компаний, но можно уверенно говорить, что после 15 октября активная полетная деятельность компании будет свернута", — подчеркнул Соколов.

Отвечая на вопрос о судьбе сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа", глава Минтраса РФ обратил внимание, что "поскольку сейчас компания еще осуществляет перевозки, в том числе и перевозки для Фестиваля молодежи и студентов, естественно, мы аннулировать или отозвать этот сертификат не можем", так как "в этом случае часть задач, которые сегодня возложены на компанию, не будут реализованы". "Как только они завершат (перевозки), мы сразу дадим свою позицию по этому вопросу (о сертификате)", — пояснил Соколов.

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Он напомнил, что решение по сертификату может принять Росавиация. Кроме того, такую процедуру может запустить руководство компании, либо решение по сертификату может быть принято в рамках закона о банкротстве, однако это "предполагает определенные судебные разбирательства и, соответственно, время на это".

"Если (будет) отзыв (сертификата), он отзывается уже окончательно и не подлежит восстановлению, аннулируется. А приостановленный (сертификат) может быть восстановлен. И это шанс для кредиторов и иных инвесторов компании спасти ее. Хотя, конечно, после таких ударов мало авиакомпаний в истории мировой авиации смогли снова встать на крыло", — отметил министр.

"Надо обсуждать (может ли "ВИМ-Авиа" выйти из сложившейся ситуации — ред.), и Росавиация уже занимается этим", — заключил глава Минтранса.

"ВИМ-Авиа" находится в сложной финансовой ситуации. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. В конце сентября с проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

На данный момент, по информации Минтранса, программа по перевозке пассажиров чартерных и регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" в целом завершена. Проблемная авиакомпания продолжает выполнять единичные регулярные рейсы, а с 16 октября, как было запланировано, полностью прекратит полеты.