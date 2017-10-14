Глава Минтранса объявил о прекращении деятельности "ВИМ-Авиа"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" может выполнить еще несколько рейсов после 15 октября, однако в целом со следующей недели активная летная деятельность перевозчика будет свернута, Минтранс огласит свою позицию по судьбе сертификата эксплуатанта компании после завершения ее перевозок, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
Отвечая на вопрос о судьбе сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа", глава Минтраса РФ обратил внимание, что "поскольку сейчас компания еще осуществляет перевозки, в том числе и перевозки для Фестиваля молодежи и студентов, естественно, мы аннулировать или отозвать этот сертификат не можем", так как "в этом случае часть задач, которые сегодня возложены на компанию, не будут реализованы". "Как только они завершат (перевозки), мы сразу дадим свою позицию по этому вопросу (о сертификате)", — пояснил Соколов.
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"Если (будет) отзыв (сертификата), он отзывается уже окончательно и не подлежит восстановлению, аннулируется. А приостановленный (сертификат) может быть восстановлен. И это шанс для кредиторов и иных инвесторов компании спасти ее. Хотя, конечно, после таких ударов мало авиакомпаний в истории мировой авиации смогли снова встать на крыло", — отметил министр.
"Надо обсуждать (может ли "ВИМ-Авиа" выйти из сложившейся ситуации — ред.), и Росавиация уже занимается этим", — заключил глава Минтранса.
На данный момент, по информации Минтранса, программа по перевозке пассажиров чартерных и регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" в целом завершена. Проблемная авиакомпания продолжает выполнять единичные регулярные рейсы, а с 16 октября, как было запланировано, полностью прекратит полеты.