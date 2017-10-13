Финская авиакомпания отказалась от рейса 666 в пятницу 13-го

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Финская авиакомпания Finnair отправила последний рейс под номером 666 в пятницу, 13 октября, в 13.20 по местному времени, самолет вылетел из Копенгагена в Хельсинки.

Мистицизма обозначению борта добавляет код аэропорта прибытия Вантаа в Хельсинки – HEL, который созвучен с английским словом hell – ад. Рейсы 666 в "ад" по пятницам, 13 числа, авиакомпания совершает с 2006 года.

"С 29 октября некоторые номера рейсов будут изменены, и рейс 666, следующий из Копенгагена в Хельсинки, получит номер 954. За 11 лет наш рейс AY666 совершил 21 перелет до Хельсинки по пятницам, выпавшим на 13 число", — сообщила авиакомпания в Twitter.

Рейс успешно приземлился в столице Финляндии в 15.55 по местному времени (совпадает с мск).