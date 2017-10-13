Туроператора "ЛЕРМЕС" исключили из федерального реестра за ложные сведения

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму исключило туроператора ООО "ЛЕРМЕС" из Единого федерального реестра туроператоров за недостоверные сведения, предоставленные компанией, и направило письмо в МВД РФ с просьбой принять меры в отношении должностных лиц туроператора "ЛЕРМЕС", сообщил РИА Новости в пятницу представитель ведомства.

Собеседник агентства рассказал, что в ходе проверки Единого федерального реестра туроператоров было обнаружено, что компания "ЛЕРМЕС" предоставила в Ростуризм недостоверные сведения.

"По регламенту мы не имеем права и возможности глубоко проверять документы, которые подают компании при внесении в Единый федеральный реестр туроператоров. Но периодически мы проводим контрольный мониторинг реестра. В ходе последней проверки выяснилось, что учредитель "ЛЕРМЕС" умер еще в 2013 году, эти сведения нам подтвердило МВД РФ, хотя документы на внесение в реестр были поданы только в 2017 году. Не понятно, как они оформили налоговые документы и заключили договор страхования. Если человек умер в 2013 году, то каким образом он подписывал документы с 2014 по 2016 годы? Тем более один из таких договоров есть в распоряжении Ростуризма. Естественно, мы обратились в МВД РФ, чтобы они разобрались", — пояснил он.

По данным ведомства, эта компания занималась приемом иностранных туристов в России, точнее — оформляла разрешения на въезд. "Связаться с руководителем данной организации не удалось, так как сотрудники этой организации пояснили, что не располагают сведениями о том, кто является их директором", — уточнил источник.

Он подчеркнул, что Ростуризм ежеквартально проводит мониторинг реестра, но после выявления подобного случая намерен это делать еще чаще. "Очищая рынок от подобных компаний, мы помогаем не только деятельности честных туроператоров, но и туристам. Тем более что в случае с "ЛЕРМЕС" речь идет о зарубежных гражданах. Какое мнение о нашей стране сложится у иностранцев, когда они приедут по приглашению такой непонятной фирмы и с ними что-то случится? Мы же концов потом не найдем", — сказал собеседник.

РИА Новости Ростуризмом были предоставлены копии Приказа об отчислении компании "ЛЕРМЕС" из Единого федерального реестра туроператоров и письма, направленного ведомством в МВД РФ.

"Для нас это стало вопиющим случаем. Мы заявили в МВД, передали все материалы дела, пусть там уже решают, что с ними делать по закону из-за недостоверных сведений. Мы ограничены в плане проверок в своих возможностях и полномочиями, но боремся как можем", — прокомментировал ситуацию источник.