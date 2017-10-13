АТОР рассказала о правилах использования дронов в Таиланде

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Фото- и видеосъемка с помощью беспилотников для иностранных туристов в Таиланде может обернуться штрафом или тюремным заключением, если дрон окажется незарегистрированным, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Национальная комиссия по теле- и радиовещанию Таиланда (NBTC) обязала всех владельцев квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов (дронов) зарегистрировать устройства в течение ближайших 90 дней. Соответствующее распоряжение было опубликовано 11 октября", — говорится в сообщении.

Новое распоряжение охватывает все виды квадрокоптеров и аналогов, поскольку требование о регистрации основывается на действующей в Таиланде версии закона о радиокоммуникациях. Использующиеся для управления дронами приемопередатчики также попадают в категорию устройств, требующих регистрации.

АТОР уведомляет, что закон о радиокоммуникациях предусматривает суровое наказание за использование незарегистрированных средств связи. Нарушителям грозят тюремные сроки и внушительные штрафы.

"Люди должны понимать, что нельзя использовать незарегистрированные дроны, поскольку это нарушает Закон о радиокоммуникациях. Предусмотренное законом наказание – до пяти лет тюрьмы и/или штраф в размере до 100 тысяч бат (более 3 тысяч долларов)", – заявил генеральный секретарь NBTC Такорн Тантаситх.

"Запрет на полеты незарегистрированных дронов распространяется на всех: и на граждан Таиланда, и на туристов. Так что если какой-нибудь отдыхающий планирует поснимать тайские красоты с воздуха, то ему стоит иметь в виду, что за это можно получить штраф на крупную сумму или безнадежно испортить себе отпуск, попав в заключение", — подчеркивает источник на туристическом рынке Таиланда.

"При этом для тайской полиции нарушитель из местных граждан и нарушитель из числа туристов – это разные истории. Если тайца полицейский еще может пожурить или вовсе проигнорировать нарушение, то в случае с иностранцем он может проявить служебное рвение. Поэтому не исключено, что если тайской полиции спустят распоряжение по поводу дронов, а туристы не прислушаются к распоряжениям властей, то кому-то из "попавшихся" любителей воздушной съемки будут грозить штраф или даже тюрьма за запрещенные за съемку красивого пейзажа с квадрокоптера", — подчеркивает эксперт.