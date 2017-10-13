Роспотребнадзор заявил о риске чумы на Сейшельских островах

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о риске распространения чумы с Мадагаскара, где, по данным ВОЗ, заболели более 200 человек, на Сейшельские острова, сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что Минздрав Сейшельских островов 3 октября обратился к аккредитованным в стране авиакомпаниям и турагентствам с просьбой предупредить своих клиентов о нежелательности поездок на Мадагаскар из-за вспышки чумы. Отмечается, что необходимые меры контроля за состоянием здоровья пассажиров введены в главных аэропортах Сейшельских островов.

Согласно релизу, данные меры были приняты до того, как 10 октября был подтвержден факт заболевания чумой трех человек. Ранее тренер спортивной команды Сейшельских островов умер в столичном госпитале Мадагаскара, спустя неделю после его смерти, был подтвержден диагноз. Остальные члены команды Сейшельских островов после возвращения в страну изолированы и находятся под наблюдением врачей в военном госпитале.

"В связи с достаточно интенсивным туристическим потоком на Сейшельские острова Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.

Свыше 230 человек заразились чумой на Мадагаскаре, 33 человека скончались от заболевания, однако ВОЗ не рекомендует вводить никаких ограничений на передвижения, заявил ранее пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.