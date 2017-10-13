Роспотребнадзор заявил о риске чумы на Сейшельских островах

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о риске распространения чумы с Мадагаскара, где, по данным ВОЗ, заболели более 200 человек, на Сейшельские острова, сообщается на сайте ведомства.
Согласно релизу, данные меры были приняты до того, как 10 октября был подтвержден факт заболевания чумой трех человек. Ранее тренер спортивной команды Сейшельских островов умер в столичном госпитале Мадагаскара, спустя неделю после его смерти, был подтвержден диагноз. Остальные члены команды Сейшельских островов после возвращения в страну изолированы и находятся под наблюдением врачей в военном госпитале.
"В связи с достаточно интенсивным туристическим потоком на Сейшельские острова Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении.
Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.