Авиабилеты на пятницу, 13 октября стоят на 15% дешевле, заявил эксперт

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Снижение количества запросов на авиабилеты с датой вылета 13 октября привело к тому, что средняя стоимость билетов на этот день оказалась ниже средних цен с вылетом в пятницу в течение всего года почти на 15%, сообщила РИА Новости представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол.
При этом Рябовол уточнила, что россияне не самые суеверные пассажиры, так как канадцы, например, планируют в этот день на 46% перелетов меньше, чем в предыдущую пятницу. А датчане, напротив, игнорируют зловещую дату и интересуются билетами на пятницу на 138,7% чаще, несмотря на то, что цена на них в этот день выше средней.
"Тем не менее, перелет в пятницу, 13-е может оказаться выгодным. Мы проанализировали стоимость перелетов из России во все пятницы в течение года и выяснили, что цены на билеты с вылетом 13 октября оказались дешевле средних цен на вылеты в пятницы в течение всего года на 14,8%", — резюмировала Рябовол.