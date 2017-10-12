Таиланд рекомендует туристам отказаться от сексуальных нарядов из-за траура

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Туристическое управление Таиланда (ТАТ), в связи с национальным трауром по поводу годовщины смерти короля Пхумипона Адульядета, опубликовало рекомендации относительно правил поведения и дресс-кода для туристов, в частности, гостям страны следует отказаться от подчеркнуто сексуальных нарядов и яркой одежды, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В пятницу, 13 октября, жители Таиланда будут вспоминать короля Пхумипона Адульядета, ушедшего из жизни ровно год назад. Начиная с этого дня, период траура в королевстве войдет в заключительную стадию, кульминацией которой станет церемония королевской кремации 26 октября. ТАТ выпустило ряд рекомендаций специально для иностранных туристов в Таиланде, посвященных этому времени", — говорится в сообщении.

В период траура туристические достопримечательности будут доступны в обычном режиме, за исключением нескольких объектов. Так, Королевский дворец и Храм изумрудного Будды в Бангкоке будут закрыты с 1 по 29 октября. Площадь Санам-Луанг и улица Ратчадамнон Най Авеню будут закрыты с 8 по 30 октября. С 1 октября и на неопределенный срок будут закрыты Музей искусств королевства и дворец Санам Чандра. Кроме того, многие развлекательные шоу, такие как Сиам Нирамит и Планета динозавров, не будут работать 26 октября.

"В течение всей второй половины октября большинство граждан Таиланда будут носить траурные одежды. ТАТ подчеркивает, что от туристов этого не требуется, но просит по возможности придерживаться уважительного дресс-кода в общественных местах. В частности, жители Таиланда с благодарностью воспримут отказ от ярких цветов в одежде и подчеркнуто сексуальных нарядов. В местах проведения ритуальных церемоний 13 и 26 октября дресс-код будет более жестким (одежда черного цвета, рубашки и блузки с длинными рукавами, длинные юбки и брюки, темная обувь)", — приводятся рекомендации ТАТ.

Также уточняется, что никаких прямых запретов для туристов не вводится. Находиться на пляже в купальнике не запрещено, равно как и танцевать в ночном клубе, если ночной клуб включает музыку. Развлекательный и отельный бизнес сам решает, что приемлемо, а что нет — и от туристов ждут такого же подхода и уважения к возможным ограничениям.

ТАТ просит туристов с пониманием отнестись к чувствам тайского народа, переживающего огромную утрату. Ведомство просит туристов руководствоваться здравым смыслом и чувством такта, воздержаться от неуважительного и неподобающего поведения.

Также ТАТ предупреждает о возможных проблемах с транспортом в центральном Бангкоке и в тех местах, которые будут выделены для проведения церемонии прощания с королем в других провинциях, не исключая курортные. Туристическое управление также просит туристов уточнять у своих туроператоров, все ли элементы туристической программы остаются в силе, а также следить за сообщениями в местной прессе и выполнять распоряжения властей.