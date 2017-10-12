Иордания организовала чартеры для российских туристов

АММАН, 12 окт — РИА Новости. Иордания организовала чартерные рейсы в Россию и выделила специальный бюджет для продвижения страны на российском туристическом рынке, сообщил РИА Новости генеральный секретарь министерства туризма Иордании Исса Гаммах.

"Иордания активизировала рекламные кампании в России беспрецедентным образом: управление по содействию туризму получило большой бюджет для вывода Иордании на российский туристический рынок. Мы также приняли важное решение организовать чартерные рейсы в Иорданию, которыми предпочитают летать российские туристы", — заявил Гаммах.

Иордания становится все более популярной страной для российских туристов, число которых значительно выросло в последние годы, сообщает управление по содействию туризму Иордании.

Ведомство опубликовало статистические данные, согласно которым больше всего туристов из России привлекают исторические достопримечательности, расположенные в теплых регионах Иордании. Вторыми по привлекательности стали религиозные памятники, а третьими оказались древности из более холодных районов страны.

Согласно опубликованным данным, наиболее посещаемым местом стал город Петра, следом за ним идут христианский район Аль-Магтас и город Мадаба, который привлекает туристов из России своей богатой историей.