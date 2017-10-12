Иордания организовала чартеры для российских туристов

АММАН, 12 окт — РИА Новости. Иордания организовала чартерные рейсы в Россию и выделила специальный бюджет для продвижения страны на российском туристическом рынке, сообщил РИА Новости генеральный секретарь министерства туризма Иордании Исса Гаммах.
Иордания становится все более популярной страной для российских туристов, число которых значительно выросло в последние годы, сообщает управление по содействию туризму Иордании.
Ведомство опубликовало статистические данные, согласно которым больше всего туристов из России привлекают исторические достопримечательности, расположенные в теплых регионах Иордании. Вторыми по привлекательности стали религиозные памятники, а третьими оказались древности из более холодных районов страны.
Согласно опубликованным данным, наиболее посещаемым местом стал город Петра, следом за ним идут христианский район Аль-Магтас и город Мадаба, который привлекает туристов из России своей богатой историей.