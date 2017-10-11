МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия и Япония планируют провести перекрестный год туризма в 2018-2019 годах, сообщает Ростуризм.
Как сообщает ведомство, в кабмине РФ состоялось первое заседание российской части оргкомитета по подготовке и проведению Года России в Японии и Года Японии в России. Отмечается, что в ближайшее время планируется разработка программы продвижения взаимных годов России и Японии, целью которой является позиционирование РФ как привлекательного туристического направления на туристском рынке Японии.
На заседании также обсуждались вопросы увеличения турпотока в РФ из Японии путем разработки и реализации маркетинговых мероприятий, направленных на позиционирование России как перспективного туристического направления с богатым культурно-историческим наследием, а также внесли предложения по проведению запланированной в 2018 году Российской эногастрономической недели в Японии.
При этом в программе совместных действий между Ростуризмом и Японским агентством по туризму на 2017-2019 годы российская и японская стороны поставили ориентиром достижение к 2019 году турпотока в обе стороны в 250 тысяч туристов. Сообщается, что в настоящее время Японии работает над программой стимулирования выездного туризма, целью которой является рост турпотока из Японии за рубеж до 30 миллионов человек в год к 2020 году. На данный момент количество японских туристов, выезжающих за границу, на протяжении последних 10 лет не меняется и составляет около 18 миллионов человек в год.