МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия и Япония планируют провести перекрестный год туризма в 2018-2019 годах, сообщает Ростуризм.

"С учетом политики стимулирования выездного туризма, проводимой японским правительством, а также проведения в нашей стране в 2018 году чемпионата мира по футболу для России открываются уникальные возможности по увеличению турпотока из Японии и, соответственно, экспорта туристических услуг. В этой связи проведение российско-японских перекрестных годов является актуальной инициативой и приобретает стратегическое значение для развития въездного туризма в Российской Федерации", — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Олега Сафонова.

Как сообщает ведомство, в кабмине РФ состоялось первое заседание российской части оргкомитета по подготовке и проведению Года России в Японии и Года Японии в России. Отмечается, что в ближайшее время планируется разработка программы продвижения взаимных годов России и Японии, целью которой является позиционирование РФ как привлекательного туристического направления на туристском рынке Японии.

На заседании также обсуждались вопросы увеличения турпотока в РФ из Японии путем разработки и реализации маркетинговых мероприятий, направленных на позиционирование России как перспективного туристического направления с богатым культурно-историческим наследием, а также внесли предложения по проведению запланированной в 2018 году Российской эногастрономической недели в Японии.

Для увеличения турпотока из Японии актуальными являются задачи разработки, реализации и позиционирования на японском рынке событийных, культурных и спортивных мероприятий в регионах РФ, подготовки туристской инфраструктуры, создания благоприятных условий пребывания японских туристов, сообщает Ростуризм. В первую очередь, речь идет об 11 городах-организаторах чемпионата мира по футболу. Важнейшей задачей для них является привлечение туристов из Японии не только на время проведения матчей, но и после завершения чемпионата.

При этом в программе совместных действий между Ростуризмом и Японским агентством по туризму на 2017-2019 годы российская и японская стороны поставили ориентиром достижение к 2019 году турпотока в обе стороны в 250 тысяч туристов. Сообщается, что в настоящее время Японии работает над программой стимулирования выездного туризма, целью которой является рост турпотока из Японии за рубеж до 30 миллионов человек в год к 2020 году. На данный момент количество японских туристов, выезжающих за границу, на протяжении последних 10 лет не меняется и составляет около 18 миллионов человек в год.