Ростуризм рекомендует проверять покрытие страховки при посещении Сан-Марино

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским гражданам при планировании поездки в республику Сан-Марино внимательно проверять, распространяется ли покрытие приобретаемого полиса медицинского страхования на эту страну, сообщается в материалах ведомства.

Агентство сообщает со ссылкой на власти республики Сан-Марино, что российские туристы прибывают в Сан-Марино по шенгенским визам (паспортно-визовый контроль на итало-санмаринской границе отсутствует), имея на руках стандартные медицинские полисы, действующие на территории стран шенгенского соглашения.

Ростуризм обращает внимание на то, что страховое покрытие данных полисов не распространяется на Сан-Марино. У агентства есть информация о проблемах с оплатой медицинских услуг, предоставляемых российским гражданам в рамках страховых случаев на территории республики.