Двое из шести пострадавших в ДТП в Тунисе россиян уже отпущены из больницы

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Двое российских туристов из шести пострадавших в ДТП в Тунисе получили необходимую медицинскую помощь и отпущены из больницы, сообщила РИА Новости во вторник советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.

Туристы пострадали в результате ДТП в центральной части Туниса, сообщает радиостанция MosaiqueFM . Согласно имеющимся данным, россияне находились в автомобиле, который утром во вторник перевернулся в районе города Таузар.

"Двое российских туристов из шести уже получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены из больницы. Ещё двоих из числа пострадавших в ДТП предположительно выпишут из медицинского учреждения завтра. Последние два человека останутся под наблюдением в больнице ещё на несколько дней, так как врачи хотят быть уверенными, что у них нет внутренних повреждений и травм", — сказала собеседница агентства.

"Все шестеро туристов были застрахованы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — подтвердила Сергеева и заверила, что Ростуризм продолжает следить за ситуацией.