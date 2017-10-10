Эксперты отметили, что российский турпоток в ноябре вырос на 28%

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Количество россиян, которые собрались в поездки по стране или за рубеж в период ноябрьских праздников с 3 по 6 ноября 2017 года увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе международного туристического метапоиска momondo.ru.

Представитель компании Ирина Рябовол считает, что дополнительный выходной в честь Дня народного единства для многих россиян стал поводом для поездки.

"Согласно нашим данным, в этом году тех, кто собирается отправиться в поездку с 3 по 6 ноября, на 28% больше, чем в прошлом. При этом спрос растет как на внутренние перелеты (+18,6%), так и на путешествия за рубеж (+31,6%). Однако предпочтение заграничным поездкам отдают 76,8% наших соотечественников, что на порядок выше, чем в летний период", — рассказала она.

Среди самых популярных стран для отдыха первые три места остались за Россией, Таиландом (+31,5%) и Италией (+32,4%) соответственно. Следом расположились Испания (+23,3%), Германия (+27,4%) и Чехия (+23,8%). Вытеснив Израиль, на седьмой строчке расположилась Турция (+161%) — спрос в эту страну растет даже несмотря на окончание пляжного сезона в октябре. Вторая и последняя перемена в топе этого года — новичок Грузия (+66,6%), закрывающая рейтинг. Также в список десяти самых востребованных стран попали Франция (+39%) и Индия (+24,8%) — на восьмом и девятом местах соответственно.

Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) также изучили минимальные цены по 10 наиболее востребованным после закрытия летнего сезона направлениям пляжного отдыха у россиян. Это Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индия, Доминикана, Китай (Хайнань), Куба, Шри-Ланка, Израиль и Мальдивы. Эти направления были расставлены в порядке ценового рейтинга.

В АТОР уточнили, что для составления рейтинга за дату вылета к месту отдыха был взят понедельник, 30 октября, так, чтобы недельный тур захватил ноябрьские длинные выходные (4-6 ноября), приуроченные к празднованию Дня народного единства.

При составлении рейтинга АТОР были использованы данные, предоставленные тремя онлайн-агрегаторами пакетных туров от российских туроператоров — онлайн-магазином пакетных туров Onlinetours.ru, сервисом сравнения туров "Слетать.ру" и онлайн-гипермаркетом туров Travelata.ru.