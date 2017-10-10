Ростуризм выясняет состояние пострадавших в ДТП в Тунисе россиян

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму находится на связи с дипломатическими службами РФ в Тунисе и пытается выяснить, в каком состоянии находятся россияне, которые пострадали в ДТП в Тунисе, сообщила во вторник РИА Новости советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.

Пять российских туристов пострадали в результате ДТП в центральной части Туниса, сообщает радиостанция MosaiqueFM. Согласно имеющимся данным, россияне находились в автомобиле, который утром во вторник перевернулся в районе города Таузар.

"Ростуризм находится на связи с дипломатическими службами РФ в Тунисе. Сейчас мы выясняем обстоятельства ДТП и то, какие травмы получили российские туристы, пострадавшие в этом инциденте", — сказала Сергеева.