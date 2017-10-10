Циндао: родина пива в китайской Швейцарии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Город Циндао воспринимается многими китайцами как родина национального пива, но это еще и популярный приморский курорт, где во время Пекинской Олимпиады 2008 года располагался центр парусного спорта. О том, почему про Циндао еще говорят, что он считается самым европейским городом в стране, в материале РИА Новости.

Название Циндао можно перевести как "зеленый остров", что на первый взгляд кажется не разумным, так как город расположен на Шаньдунском полуострове. Однако местные жители уверяют, что получил он свое имя благодаря маленькому островку, который и сейчас хорошо виден с набережной города, — это и есть истинный, хотя и малый Циндао.

История китайской Швейцарии

В центре старого Циндао возникает ощущение, что это не портовый центр в провинции Шаньдун на востоке Китая, а скорее баварская деревня XIX века. Германские арендаторы пробыли в Циндао около 20 лет, но немецкое наследие здесь хорошо сохранилось как в архитектуре, так и в пивоваренных традициях. Может быть, поэтому этот город называют китайской Швейцарией.

Убийство двух миссионеров из Германии в 1897 году было использовано кайзером Вильгельмом II как повод заставить пекинское правительство передать Циндао Германии в аренду на 99 лет. В 1898 году этот договор вступил в силу, и с тех пор богом забытая приморская деревушка стала одним из крупнейших портов Китая.

В то время Циндао был идеальным местом для базирования немецкого флота и сопровождавшего его двухтысячного гарнизона. Но не только немцы высоко оценивали стратегическую важность Циндао. Как только Япония, мечтающая создать собственный плацдарм в Китае, заметила, что немецкое влияние на Востоке заметно ослабло из-за военных событий в Европе, она постаралась вытеснить европейцев. Кстати, именно осада Циндао стала единственным крупным военным сражением в Восточной Азии в ходе Первой мировой войны.

В 1919 году по итогам Версальского договора, несмотря на протесты Китая, Циндао был передан Японии, что привело к событию, которое стало ключевым при формировании китайского национального самосознания – Движение 4 мая.

Площадь Четвертого мая

Главная площадь Циндао носит название Четвертое мая в честь событий, которые произошли в этот день в 1919 году, когда тысячи молодых людей вышли на акцию протеста против японских оккупантов. Акция вылилась в масштабное народное движение, которое объединило под своими знаменами не только рабочих и студентов, но и представителей китайской буржуазии, которое так и назвали "Движением 4 мая". Сам Мао Цзэдун высоко оценивал роль событий 4 мая и считал, что оно стало первым шагом на пути к свободному Китаю.

С архитектурной точки зрения площадь Четвертого мая не очень привлекательна для туристов, но местные жители ее очень любят. Там проходят массовые городские мероприятия, а в темное время суток на фасадах зданий устраивают световые представления.

Основным градообразующим акцентом на площади является скульптура "Майский ветер", которую китайцы называют самым красивым ветром в мире. Изваяние имеет красный цвет, а потому оно видно и достаточно узнаваемо даже со стороны олимпийского центра парусного спорта.

Олимпийский центр парусного спорта

В 2008 году, во время проведения Олимпиады в Пекине, Циндао был выбран местом проведения соревнований по парусному спорту, но основная проблема заключалась в том, что в городе не было никаких яхт-клубов, а парусным спортом практически никто не занимался.

На месте старой верфи в заливе Фушан была построена акватория почти в 200 тысяч квадратных метров. Олимпийская стройка длилась почти четыре года и потребовала вложений в 470 миллионов долларов. Несмотря на то что парусный спорт еще сравнительно новый вид спорта в Китае, его популярность растет в геометрической прогрессии. Сейчас бывшие олимпийские объекты превратились в школы для будущих олимпийцев.

Пагода на мосту Чжаньцяо в Циндао (Китай, Шаньдун) Пагода на мосту Чжаньцяо в Циндао (Китай, Шаньдун)

Мост Чжаньцяо

Мост Чжаньцяо считается не только одной из главных достопримечательностей Циндао, но и его символом. По сути, это не мост, а очень длинный пирс, который и был построен именно для этих целей. Он считается ровесником самого города, так как был построен в 1891 году, когда на месте современного мегаполиса еще стояла приморская деревня. Тогда ради инспекционного визита посланника императора династии Цин был построен первый длинный причал, который далеко врезался в неглубокий залив, дабы чиновничья яхта смогла приблизится к берегу, не сев на мель.

Тогда мост-пирс имел длину всего 200 метров, потом акваторию углубили и построили большой порт, что практически привело к разрушению Чжаньцяо. Однако власти города решили, что мост стоит восстановить хотя бы в память о том, что именно ему Циндао обязан своим быстрым развитием.

После реконструкции мост удлинили вглубь залива до 440 метров, но сохранили историческую ширину в 10 метров. Венчает его волнорез с двухэтажным павильоном в стиле традиционной восьмигранной пагоды. Именно с этого мола лучше всего виден остров Малый Циндао, который дал название большому мегаполису.

Собор Святого Майкла

Еще одним символом города считается католический собор Святого Майкла, который был построен в 1924 году. Сооружение украшают два типичных для немецкой архитектуры шпиля, и видны они практически из любой части Циндао. Кафедральный собор был основательно поврежден во время Культурной революции, с него даже сняли кресты. В соборе до сих пор проводят службы, а у входа туристов поджидают китайские торговцы, продающие распятия и сувениры.

Рядом с храмом всегда можно увидеть множество пар молодоженов. С точки зрения западной культуры видеть невесту до свадьбы в подвенечном наряде плохая примета, но в Китае почти обязательным мероприятием считается предсвадебная фотосессия. Помимо кафедрального собора, молодожены из Циндао и его окрестностей выбирают местные пляжи и даже олимпийский парусный центр.

Самое древнее пиво в Китае

Наиболее известной достопримечательностью Циндао считается пивоваренный завод, где производят самое популярное в Китае пиво под одноименной маркой "Циндао" или "Тсинтао" (Tsingtao). При пивоварне обустроен музей, вход в который стоит 60 юаней, а для студентов – 30 юаней.

Музей расположены в пивном квартале, где на улице, ведущей к достопримечательности, можно обойти множество пивных лавок и ресторанчиков. Сам пивной комплекс заметен издалека благодаря огромным пивным банкам, установленным прямо на крыше музея.

В Циндао действительно производят самое древнее пиво в Китае, появлением которого город обязан все тем же немецким арендаторам, которые за свое недолгое пребывание там успели так успешно переориентировать бывшую рыбацкую деревню на европейский лад, что местные жители до сих пор живут в самом не китайском городе страны. Говорят, что первое производство в Циндао немцы, которые не представляют себе жизни без пива, наладили в 1903 году именно ради выпуска этого пенного напитка. Поскольку в горах неподалеку есть источник с прекрасной минеральной водой, новые хозяева именно ее взяли за основу при производстве пива.

Немцев сменили японцы, потом восторжествовала власть китайского народа, но пиво, которое производят по немецкой технологии на основе местной воды, так и осталось самым любимым не только в Циндао, но и во всем Китае.

Пройдя по залам музея, можно остановиться в дегустационном зале и оценить несколько сортов местного пива, а для более детального исследования лучше спуститься в ресторан при музее, где к пиву подают знакомые европейцам немецкие колбаски с кислой капустой и местные морепродукты.

Все дороги ведут к еде

Известную поговорку о том, что все дороги ведут в Рим, в Циндао можно перефразировать — все дороги ведут к еде. Так как город расположен на берегу моря, особенностью местной кухни является разнообразие морепродуктов. Но поклонникам иной пищи можно не беспокоиться — в Циндао есть все. Как правило, в ресторанчиках продукты выставляются на всеобщее обозрение, чтобы заказчик хорошо понимал, что он будет есть, даже не понимая китайского языка. Выбирайте, что приглянулось, и вам это приготовят любым способом.

Для кухни провинции Шаньдун, где расположен Циндао, характерно быстрое прожаривание на большом огне, медленное прожаривание, тушение и обжаривание во фритюре. Еда получается хрустящей, нежной, вкусной и с кисло-сладким привкусом.

Китайская опера

Ценители этого необычного для европейца вида музыкального искусства знают, что самое главное в китайской опере – выражение лица, при помощи которого актер поясняет сюжет. Наряду с древнегреческой трагикомедией и древнеиндийской санскритской оперой, китайская опера является старейшим драматургическим жанром в мире. Оно возникло 1400 лет назад, когда императором династии Тан была сформирована первая оперная труппа "Грушевый сад".

Чтобы сориентироваться в том, что происходит на сцене, нужно выделять главных героев по цвету краски на их лицах. Красный цвет означает преданность и добродетель, черный – мудрость и храбрость, золотой и серебряный – это сверхъестественные свойства, желтый и белый означают хитрость и вероломство, а зеленый и голубой – мятежный дух, гордость, жестокость или отсутствие самоконтроля. Причем количество нанесенной краски на лице означает степень обладания этими героями данными чертами характера.

Небольшие оперные представления можно увидеть прямо в садах или на площадях города. Несмотря на древность происхождения, этот вид искусства не устаревает, поэтому во время спектакля можно увидеть, как слушатели постукивают палочками в такт музыке или поют.

Пляжный отдых в Циндао

Благодаря тому, что город расположен на побережье Желтого моря, в Циндао почти всегда стоит хорошая погода. Летом здесь не жарко, а зимой не холодно, особенно если сравнивать его климат с более северными населенными пунктами. Самые жаркие месяцы – июль и август. В это время года здесь сезон дождей, что может помешать получить хороший загар.

Полуостров Хуандао, что по-русски означает "желтый остров", является частью Циндао и связан с ним высокоскоростной трассой. Туда стоит приехать в поисках моря, солнца и золотого песка. Пляжи там намного чище и спокойнее, чем в самом Циндао. Тенты и столики можно арендовать по часам, кроме того, там множество палаток с едой, пляжной продукцией и сувенирами.