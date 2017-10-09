Ростуризм просит учитывать риски транспортных сбоев в трех странах Европы

Человек в одном из терминалов Аэропорта. Архивное фото

Человек в одном из терминалов Аэропорта. Архивное фото

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Ростуризм рекомендует российским гражданам при планировании поездок в Италию, во Францию и в Бельгию учитывать риски транспортных сбоев, сообщается в материалах ведомства.

Ростуризм сообщает со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД России, что в данных странах запланированы всеобщие забастовки профсоюзов в период с 10 по 13 октября 2017 года.

"В Бельгии (10 октября), Франции (10-11 октября) и Италии (13 октября)… возможны сбои в работе общественного транспорта и некоторых аэропортов…. Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в данные страны", — говорится в сообщении Ростуризма.