Первый турист из ОАЭ въехал в Приморье по электронной визе

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт — РИА Новости. Первый турист из Объединенных Арабских Эмиратов въехал по электронной визе через аэропорт Кневичи в Приморье, сообщает пресс-служба администрации края.

"Через аэропорт Кневичи в Приморье прибыл первый гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. На прошлой неделе благодаря нововведению регион посетил первый путешественник из Кувейта", — сообщает пресс-служба администрации.

Всего в Приморье благодаря упрощенному въезду в Свободный порт Владивосток прибыли туристы из 12 государств из 18 возможных. Всего в регион по новой схеме въехало 1807 иностранцев: 972 человека из Китая, 757 –– из Японии, 47 – из Сингапура, 14 – из Индии, пять – из Саудовской Аравии, четверо – из КНДР, трое – из Ирана и по одному из Алжира, Кувейта, Мексики, ОАЭ и Турции.

Морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье – единственные пропускные точки, через которые в Россию можно попасть по новому режиму. C января 2018 года можно будет въехать через пункты железнодорожного пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", пункты автомобильного пропуска "Полтавка" и "Турий Рог", а также попасть через морские пропускные пункты "Зарубино" и "Посьет".

С 1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму.