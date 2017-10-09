Туроператоры предсказали подорожание путевок на 20% из-за краха "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Уход авиакомпании "ВИМ‐Авиа" с рынка приведет к повышению цен на путевки на 10-20%, пишут "Ведомости" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Отмечается, что наибольшее подорожание ожидается на тех направлениях, где компания обслуживала значительную часть рейсов. В частности, речь идет о перелетах в Турцию, Грецию и на Кипр, а также о рейсах в Сочи и Крым.

Как подчеркнула Ломидзе, на "ВИМ-Авиа" приходилось 15% всего рынка чартерных перевозок. По ее словам, сейчас в России нет перевозчика, который бы мог обслуживать такое число туристов по столь привлекательным ценам.

Гендиректор туроператора "Музенидис трэвел" Александр Цандекиди пояснил изданию, что стоит ожидать повышения цен не только на чартерные рейсы, но и на регулярные.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов компании, которые, по данным Росавиации, составили около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов.

Ранее Минтранс сообщал, что с 3 октября "ВИМ-Авиа" перевозит пассажиров в плановом режиме, а до середины октября завершит все рейсы. Большинство пассажиров международных чартеров туроператоры переоформляют на рейсы других авиакомпаний.