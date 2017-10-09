Туроператоры заплатили за обратные билеты клиентов "ВИМ-Авиа" дважды

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российским туроператорам, которые полностью проплатили авиакомпании "ВИМ-Авиа" перелет туристов в оба конца, пришлось расплачиваться за вывоз клиентов дважды, так как перевозчик предоставил не обратные билеты, а лишь маршрутные квитанции, которые не могут считаться договором между ним и пассажиром, что освобождает авиакомпанию не только от ответственности за саму перевозку, но и от выполнения всех сопутствующих вылету услуг, рассказала в понедельник РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Собеседник агентства напомнила, что в сентябре 2014 года постановлением правительства РФ было утверждено требование предоставлять пассажирам чартерных рейсов билеты за 24 часа до начала путешествия. Тюрина сообщила, что в статье 10 закона "Об основах туристской деятельности" сказано, что туристу должны быть выданы "электронные перевозочные документы (билет), подтверждающие право на перевозку до пункта назначения и обратно…, за 24 часа до начала путешествия".

"То есть туроператоров выдавать билеты обязали. А вот авиакомпании, которые собственно эти билеты выписывают — нет. Постановление правительства от 22 сентября 2014 года №967 было указанием внести новую норму в соответствующие отраслевые законы. Туристическая отрасль это сделала, авиационная — проигнорировала", — сказала представитель РСТ.

Она также уточнила, что при этом именно со стороны авиаотрасли в последние дни неоднократно звучали заявления, что у пассажиров "ВИМ-Авиа" не было обратных билетов, и это якобы затруднило вывоз туристов с курортов, а то и вообще чуть ли не стало причиной краха авиакомпании. "Хотя даже неспециалисту понятно, что нет никакой причинно-следственной связи между наличием или отсутствием у пассажиров обратных билетов и остановкой авиакомпании: коллапс случился с перевозчиком совершенно независимо от этого фактора", — пояснила Тюрина.

Она сообщила, что хотя в соответствии с контрактом туроператор оплачивает не всю программу сразу, а каждый рейс за неделю-две до вылета, в случае с "ВИМ-Авиа" обратные вылеты туристов были оплачены, совокупный депозит всех заказчиков рейсов составил 10 миллионов долларов, и за счет этих средств авиакомпания должна была с 25 сентября начать выполнение финальной части чартерных программ. Но именно 25 сентября перевозчик остановил свою деятельность – видимо, деньги были уже "съедены", предположила представитель РСТ.

"Кстати, как теперь выясняется, авиакомпания "злостно" не выписывала обратные билеты и в период июньского кризиса, когда неожиданно объявила о сокращении чартерных программ. После этого туроператоры постарались, насколько смогли, минимизировать сотрудничество с перевозчиком. Но в сезон сделать это было непросто. А главное, турбизнес оказался заложником собственной ответственности: депозиты внесены, и компании их теряли в случае разрыва контракта с авиакомпанией. Операторы рассчитывали, что "ВИМ-Авиа" долетает до конца программ", — пояснила Тюрина.

Представитель РСТ отметила, что туроператоры свои депозиты потеряли и вывозили клиентов "ВИМ-Авиа" за свой счет, и только на оплату рейсов в общей сложности ушло порядка 700 млн рублей.

"При оплаченных обратных рейсах на руках у пассажиров "ВИМ-Авиа" были только маршрутные квитанции, которые не могут считаться договором между перевозчиком и пассажиром, каковым является полноценный авиабилет. Это освобождает авиакомпанию не только от ответственности за саму перевозку, но и от выполнения всех сопутствующих вылету услуг, то есть размещения пассажиров в случае значительной задержки рейса, питания и так далее", — констатировала она и добавила, что еще предстоит подсчитать, во сколько обошлось дополнительное проживание и питание застрявших на курортах туристов, которые тоже оплачивали туроператоры.