Все экипажи "ВИМ-Авиа" вернулись из Малайзии и Саудовской Аравии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Все 40 членов экипажей авиакомпании "ВИМ-Авиа", застрявшие в Малайзии и Саудовской Аравии, в ночь с субботы на воскресенье вернулись в Москву, сообщил РИА Новости советник главы Росавиации Сергей Извольский.

"Сегодня ночью все 40 человек вернулись в Москву", — сказал Извольский.

Кризисная финансово-экономическая ситуация, сложившаяся в "ВИМ-Авиа", не позволила членам экипажей самолетов, работавшим в Саудовской Аравии и Малайзии, своевременно вернуться домой: 24 человека проживали в отелях Медины, 16 — Куала-Лумпура. "ВИМ-Авиа" не располагала средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортповодников в гостиницах.

Росавиация для возврата экипажей в РФ дала указания "Аэрофлоту" в счет дальнейших взаиморасчётов с отраслью обеспечить до конца текущей недели оплату их проживания и возвращение на родину.