Глава ОП Крыма предложил отложить введение курортного сбора

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил повременить с вступлением в действие курортного сбора в республике.
3.4%Да, это положительно скажется на туристическом секторе
65.3%Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги
31.3%Едва ли это что-то изменит
Ранее Иоффе также высказался за обнуление ставки курортного сбора для отдыхающих на полуострове крымчан.
"Я абсолютно убежден, что сейчас не время вводить курортный сбор, потому что ситуация с развитием курортов в Крыму достаточно сложная, а люди, даже пусть это будут копейки, все равно относятся не очень хорошо, когда их заставляют что-то платить", — сказал Иоффе РИА Новости.
По его мнению, в Крыму необходимо принять региональный закон о курортном сборе, но в переходных положениях прописать, что он вступает в действие через несколько лет.
"Когда построен будет мост через Керченский пролив, когда наведется порядок с ценами на авиабилеты. Этого всего нужно дождаться, а сейчас, когда в Крым сложно добраться, авиаперелеты дорогие, переправа из-за непогоды долго стоит, люди опаздывают с месту отдыха — и еще с них брать какие-то деньги, на мой взгляд, стратегически неправильно", — сказал собеседник агентства.
Иоффе подчеркнул, что это его личное мнение —решение общественной палаты по этому вопросу не принималось.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.
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