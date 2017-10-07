Египет хочет завершить 2017 год, приняв в целом восемь миллионов туристов

КАИР, 7 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Минтуризма Египта планирует за последний квартал 2017 года привлечь в страну еще порядка 2,5 миллиона туристов, чтобы довести годовой показатель до восьми миллионов, сообщил египетской газете "Ватан" источник в ведомстве.

По его словам, отрасль очень оптимистично настроена на начинающийся зимний "высокий" сезон. "Занятые в отрасли сотрудники, владельцы отелей ждут сезон с хорошим настроением из-за надежды на возвращение российских туристов в Египет и британских — в Шарм-эш-Шейх", — пояснил собеседник издания.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности. Большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами, после того как египетские власти усилили меры безопасности. По информации госкомитета по развитию туризма Египта, все страны Европы и Азии, США сняли ограничение на посещение Египта. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Великобритания еще не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.