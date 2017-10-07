Российские туроператоры прекращают сотрудничество с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости/Прайм. Сотрудничество российских туроператоров с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" прекращается 7 октября, оставшиеся рейсы по программам этого авиаперевозчика будут выполняться другими транспортными компаниями, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В субботу, 7 октября, прекращается сотрудничество туроператоров с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама "ВИМ-Авиа" прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября", — говорится в сообщении.
Глубина продаж "ВИМ-Авиа" достигала 3 марта 2018 года. По оценкам АТОР, от краха авиакомпании суммарно могло в разной степени пострадать до 100 тысяч пассажиров чартерных рейсов, из которых около 30 тысяч клиентов туроператоров уже находились за рубежом — преимущественно в Турции. Кроме этой страны туристы, в чей турпакет входила перевозка на "ВИМ-Авиа", были в Греции, Испании, Италии, на Кипре.