Соколов призвал "ВИМ-Авиа" как можно скорее выплатить зарплату сотрудникам

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов вновь призвал компанию "ВИМ-Авиа" как можно скорее выплатить зарплаты сотрудникам, сообщается в материалах Минтранса РФ.

В пятницу вечером министр провел очередное заседание оперативного штаба по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа".

"Министром еще раз подчеркнута необходимость скорейшей выплаты сотрудникам авиакомпании заработной платы", — говорится в сообщении.

Соколов также настаивает на оперативном решении вопроса с возвращением в Россию летных и кабинных экипажей "ВИМ-Авиа", находящихся в Медине (Саудовская Аравия) и Куала-Лумпуре (Малайзия).

Как сообщалось ранее, по данным Роструда задолженность "ВИМ–Авиа" по заработной плате работникам составляет 262 миллиона рублей. В ведомстве заявили, что задолженность по зарплате будет погашена

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.