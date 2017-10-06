Депутат предложил ввести обязательную классификацию для горнолыжных трасс

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы РФ Сергей Кривоносов подготовил ряд поправок ко второму чтению законопроекта по классификации объектов туристской индустрии, где предложил расширить перечень объектов, подлежащих обязательной классификации с учетом горнолыжных трасс и пляжей, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе депутата.
Кривоносов предложил расширить перечень объектов туристской индустрии, подлежащих обязательной классификации, в них войдут горнолыжные трассы и пляжи.
Поправками депутата предлагается ввести регулярный контроль соответствия объектов туристической индустрии присвоенной аккредитованными организациями им категории. В случае принятия во втором чтении данной поправки предлагается прописать в подзаконных актах к законопроекту требования к аккредитованным организациям, что позволит избежать проведения фиктивной классификации и повысит ответственность данных организаций.
Ранее поднятую Кривоносовым проблему регулирования деятельности собственников жилых помещений, предоставляющих услуги по временному размещению и временному проживанию, предлагается решить путём внесения изменений в Налоговый кодекс по введению патентной системы налогообложения для физических лиц, оказывающих такие услуги. "Данная мера позволит вывести из тени индивидуальные средства размещения", — считает Кривоносов.
Законопроект, внесенный правительством, был принят Госдумой в первом чтении 24 марта 2017 года. Им предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ в период до 2021 года, вводятся единые федеральные стандарты классификации и федеральный контроль за деятельностью средств размещения на территории всей страны.
Отмечается, что принятие законопроекта во втором чтении позволит обеспечить достоверное информирование потребителей в отношении категории и сервиса гостиниц и иных средств размещения, создать более действенную основу для формирования рыночной, конкурентной системы средств размещения и послужит стимулирующим фактором для развития внутреннего туризма и повышения качества гостиничных услуг.