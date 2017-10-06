Депутат предложил ввести обязательную классификацию для горнолыжных трасс

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы РФ Сергей Кривоносов подготовил ряд поправок ко второму чтению законопроекта по классификации объектов туристской индустрии, где предложил расширить перечень объектов, подлежащих обязательной классификации с учетом горнолыжных трасс и пляжей, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе депутата.

"В рабочей группе по законопроекту "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии" заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергеем Кривоносовым был подготовлен ряд поправок ко второму чтению", — заявил представитель депутата.

Кривоносов предложил расширить перечень объектов туристской индустрии, подлежащих обязательной классификации, в них войдут горнолыжные трассы и пляжи.

Поправками депутата предлагается ввести регулярный контроль соответствия объектов туристической индустрии присвоенной аккредитованными организациями им категории. В случае принятия во втором чтении данной поправки предлагается прописать в подзаконных актах к законопроекту требования к аккредитованным организациям, что позволит избежать проведения фиктивной классификации и повысит ответственность данных организаций.

Ранее поднятую Кривоносовым проблему регулирования деятельности собственников жилых помещений, предоставляющих услуги по временному размещению и временному проживанию, предлагается решить путём внесения изменений в Налоговый кодекс по введению патентной системы налогообложения для физических лиц, оказывающих такие услуги. "Данная мера позволит вывести из тени индивидуальные средства размещения", — считает Кривоносов.

Законодательная инициатива по обязательной классификации пляжей для обеспечения единого стандарта качества пляжных территорий была одобрена Министерством культуры. "Данная инициатива находится на стадии согласования со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертными сообществами для разработки положений отдельного законопроекта" — констатирует депутат.

Законопроект, внесенный правительством, был принят Госдумой в первом чтении 24 марта 2017 года. Им предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ в период до 2021 года, вводятся единые федеральные стандарты классификации и федеральный контроль за деятельностью средств размещения на территории всей страны.

Отмечается, что принятие законопроекта во втором чтении позволит обеспечить достоверное информирование потребителей в отношении категории и сервиса гостиниц и иных средств размещения, создать более действенную основу для формирования рыночной, конкурентной системы средств размещения и послужит стимулирующим фактором для развития внутреннего туризма и повышения качества гостиничных услуг.