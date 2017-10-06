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Депутат предложил ввести обязательную классификацию для горнолыжных трасс

20:3606.10.2017
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Камчатского краяГорнолыжная база. Архивное фотоГорнолыжная база. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Камчатского края

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы РФ Сергей Кривоносов подготовил ряд поправок ко второму чтению законопроекта по классификации объектов туристской индустрии, где предложил расширить перечень объектов, подлежащих обязательной классификации с учетом горнолыжных трасс и пляжей, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе депутата.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"В рабочей группе по законопроекту "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии" заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергеем Кривоносовым был подготовлен ряд поправок ко второму чтению", — заявил представитель депутата.

Кривоносов предложил расширить перечень объектов туристской индустрии, подлежащих обязательной классификации, в них войдут горнолыжные трассы и пляжи.

Поправками депутата предлагается ввести регулярный контроль соответствия объектов туристической индустрии присвоенной аккредитованными организациями им категории. В случае принятия во втором чтении данной поправки предлагается прописать в подзаконных актах к законопроекту требования к аккредитованным организациям, что позволит избежать проведения фиктивной классификации и повысит ответственность данных организаций.

Ранее поднятую Кривоносовым проблему регулирования деятельности собственников жилых помещений, предоставляющих услуги по временному размещению и временному проживанию, предлагается решить путём внесения изменений в Налоговый кодекс по введению патентной системы налогообложения для физических лиц, оказывающих такие услуги. "Данная мера позволит вывести из тени индивидуальные средства размещения", — считает Кривоносов.

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов
© Фото : Пресс-служба Сергея Кривоносова
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Законодательная инициатива по обязательной классификации пляжей для обеспечения единого стандарта качества пляжных территорий была одобрена Министерством культуры. "Данная инициатива находится на стадии согласования со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и экспертными сообществами для разработки положений отдельного законопроекта" — констатирует депутат.

Законопроект, внесенный правительством, был принят Госдумой в первом чтении 24 марта 2017 года. Им предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии на территории РФ в период до 2021 года, вводятся единые федеральные стандарты классификации и федеральный контроль за деятельностью средств размещения на территории всей страны.

Отмечается, что принятие законопроекта во втором чтении позволит обеспечить достоверное информирование потребителей в отношении категории и сервиса гостиниц и иных средств размещения, создать более действенную основу для формирования рыночной, конкурентной системы средств размещения и послужит стимулирующим фактором для развития внутреннего туризма и повышения качества гостиничных услуг.

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