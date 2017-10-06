В АТОР оценили перспективы работы туроператоров без "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские туроператоры смогут отработать зимний сезон 2017-2018 годов без особых потерь из-за ухода с рынка "ВИМ-Авиа", так как заранее снизили объемы перевозок в сотрудничестве с этой авиакомпанией, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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"Сейчас можно говорить, что самый острый период урегулирования ситуации с крахом "ВИМ-Авиа" пройден. Высокий летний туристический сезон позади, объемы перевозки у туроператоров снижаются", — говорится в сообщении.
Туроператор "НТК Интурист" в зимнем сезоне строит свою полетную программу в основном на регулярных рейсах, но чартерами обеспечиваются горнолыжные туры. "Планово наша программа с "ВИМ-Авиа" была до 28 ноября 2017 года. Из 29 рейсов экстренного вывоза по 2 ноября включительно было 11 вывозных рейсов на "ВИМ-Авиа". Остальные мы оплачивали другим авиакомпаниям. После 2 ноября рейсы "ВИМ-Авиа" для нас не выполняла. Все остальные рейсы, отмененные "ВИМ-Авиа", мы заново обеспечиваем нашим туристам за счет повторной оплаты перевозки другими авиакомпаниями – "Ямал", "НордСтар", RedWings, Atlasglobal", — рассказал заместитель генерального директора "НТК Интурист" Сергей Толчин.
Он отметил, что ситуация могла бы быть еще сложнее, если бы в июне не произошел первый сбой у "ВИМ-Авиа". "С учетом сбоя в перевозке у "ВИМ-Авиа" в начале лета, мы уже не планировали значимых объемов с ними на будущие периоды по окончанию летней навигации. Более того, по итогам того сбоя мы, насколько это возможно, минимизировали с ними сотрудничество, переводя объемы на другие авиакомпании. Во многих регионах удалось полностью перераспределить объемы на других перевозчиков сократив сотрудничество с "ВИМ-Авиа" там до нуля. В Москве и Санкт-Петербурге мы сохранили часть перевозки на "ВИМ-Авиа" из-за отсутствия возможности полностью перераспределить программы на отечественных перевозчиков из-за дефицита емкостей и на иностранных перевозчиков из-за отсутствия дополнительных допусков", — пояснил Толчин.