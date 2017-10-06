В АТОР оценили перспективы работы туроператоров без "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Российские туроператоры смогут отработать зимний сезон 2017-2018 годов без особых потерь из-за ухода с рынка "ВИМ-Авиа", так как заранее снизили объемы перевозок в сотрудничестве с этой авиакомпанией, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Двадцать пятого сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. По данным АТОР, общую сумму кредиторской задолженности разные источники оценивают от 3 миллиардов рублей и более. Долги только аэропорту Домодедово составляют более 500 миллионов рублей (задолженность за 4 месяца), а другим аэропортам в общей сложности — не менее этой суммы. Кроме того, по данным АТОР, оплата лизингодателю за самолеты также задержана "ВИМ-Авиа" более чем на 4 месяца.

"Сейчас можно говорить, что самый острый период урегулирования ситуации с крахом "ВИМ-Авиа" пройден. Высокий летний туристический сезон позади, объемы перевозки у туроператоров снижаются", — говорится в сообщении.

В компании "TUI Россия" отмечают, что у туроператора были минимальные объемы с "ВИМ-Авиа" на осень-зиму. "Летом перевозка на "ВИМ-Авиа" стояла по Турции до середины октября, после этого (учитывая, что у нас программа по Турции до начала ноября) у нас не было "ВИМ-Авиа", а только другие авиакомпании. На зиму был Тенерифе, начало полетки с конца октября. Конечно, были уже проданы туры, но мы этих туристов уже пересадили на регулярные рейсы. Программу пока приостановили, будем продавать Тенерифе на "регулярке", поскольку пока непонятно, будет ли чартерная альтернатива. Еще Римини — по этому направлению туристы были пересажены на авиакомпанию RedWings", — сообщили в пресс-службе TUI.

Туроператор "НТК Интурист" в зимнем сезоне строит свою полетную программу в основном на регулярных рейсах, но чартерами обеспечиваются горнолыжные туры. "Планово наша программа с "ВИМ-Авиа" была до 28 ноября 2017 года. Из 29 рейсов экстренного вывоза по 2 ноября включительно было 11 вывозных рейсов на "ВИМ-Авиа". Остальные мы оплачивали другим авиакомпаниям. После 2 ноября рейсы "ВИМ-Авиа" для нас не выполняла. Все остальные рейсы, отмененные "ВИМ-Авиа", мы заново обеспечиваем нашим туристам за счет повторной оплаты перевозки другими авиакомпаниями – "Ямал", "НордСтар", RedWings, Atlasglobal", — рассказал заместитель генерального директора "НТК Интурист" Сергей Толчин.

Он отметил, что ситуация могла бы быть еще сложнее, если бы в июне не произошел первый сбой у "ВИМ-Авиа". "С учетом сбоя в перевозке у "ВИМ-Авиа" в начале лета, мы уже не планировали значимых объемов с ними на будущие периоды по окончанию летней навигации. Более того, по итогам того сбоя мы, насколько это возможно, минимизировали с ними сотрудничество, переводя объемы на другие авиакомпании. Во многих регионах удалось полностью перераспределить объемы на других перевозчиков сократив сотрудничество с "ВИМ-Авиа" там до нуля. В Москве и Санкт-Петербурге мы сохранили часть перевозки на "ВИМ-Авиа" из-за отсутствия возможности полностью перераспределить программы на отечественных перевозчиков из-за дефицита емкостей и на иностранных перевозчиков из-за отсутствия дополнительных допусков", — пояснил Толчин.