В АТОР рассказали о вывезенных с курортов клиентах "ВИМ-Авиа" за неделю

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Бортами "ВИМ-Авиа" и силами туроператоров с курортов в период с 28 сентября по 5 октября было вывезено около 24 тысяч туристов — клиентов "ВИМ-Авиа", самый острый период урегулирования ситуации пройден, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"С 28 сентября до 5 октября бортами "ВИМ-Авиа" и силами туроператоров с курортов были вывезено около 24 тысяч туристов. На момент 5 октября за рубежом находилось еще 7,3 тысячи клиентов туроператоров. Все эти туристы будут уже планово вывозиться вплоть до 28 октября согласно датам окончания туров – на альтернативных "ВИМ-Авиа" перевозчиках", — говорится в сообщении.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Общую сумму кредиторской задолженности разные источники оценивают от 3 миллиардов рублей и более. Долги только одному аэропорту "Домодедово" составляют более 500 миллионов рублей (задолженность за 4 месяца), а другим аэропортам в общей сложности — не менее этой суммы. Кроме того, по данным АТОР, оплата лизингодателю за самолеты также задержана "ВИМ-Авиа" более чем на 4 месяца.

Глубина продаж "ВИМ-Авиа" достигала 3 марта 2018 года. По оценкам АТОР, от краха авиакомпании суммарно могло в разной степени пострадать до 100 тысяч пассажиров чартерных рейсов, из них около 30 тысяч уже находились за рубежом — преимущественно в Турции. Также туристы, в чей турпакет входила перевозка на "ВИМ-Авиа", отдыхали в Греции, Испании, Италии, на Кипре.

"Всего от остановки чартеров "ВИМ-Авиа" пострадали девять российских туроператоров, в том числе четыре крупных. И речь идет не только о потерях в рамках поиска альтернативных рейсов (согласно ряду экспертных оценок, они могут составить до 7 миллионов долларов). Суммарный объем депозитов, находящихся у "ВИМ-Авиа", составляет 700 миллионов рублей, которые туроператоры уже вряд ли смогут вернуть", — считают в АТОР.

С 15 октября "ВИМ-Авиа" прекращает все полеты. Но туроператоры завершают свою работу с этой авиакомпанией раньше – 6 октября будет выполнен заключительный рейс с Тенерифе, а 7 октября – последний рейс из Римини.

"Сейчас можно говорить, что самый острый период урегулирования ситуации с крахом "ВИМ-Авиа" пройден. Высокий летний туристический сезон позади, объемы перевозки у туроператоров снижаются", — сделали вывод в АТОР.