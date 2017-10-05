В Медине в аэропорту застряли более 20 членов экипажей "ВИМ-Авиа"

ДУБАЙ, 5 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Члены экипажей российской авиакомпании "ВИМ-Авиа" — всего 24 человека — застряли в международном аэропорту имени принца Мухаммеда бен Абдель Азиза саудовского города Медина из-за долгов компании, сообщил в четверг РИА Новости по телефону пресс-секретарь посольства РФ в Саудовской Аравии Андрей Зайцев.

"Информация о том, что экипажи "ВИМ-Авиа" застряли в аэропорту Медины, соответствует действительности. Застряли только экипажи. Всего 24 человека. Там сложная схема с финансами и долгами компании. Вопрос находится на контроле у Росавиации, которая располагает всеми деталями, связанными с финансовыми делами компании", — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что генконсульство РФ в Саудовской Аравии занимается этим вопросом.