Власти Чукотки ввели дополнительные рейсы для пассажиров "ВИМ-Авиа"

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Правительство Чукотки организовало дополнительные рейсы в районы округа для пассажиров "ВИМ-Авиа" с просроченными билетами, сообщают власти региона.

"По поручению губернатора Романа Копина для пассажиров, у которых из-за ситуации с "ВИМ-Авиа" билеты оказались с просроченной датой вылета, накануне было организованно два рейса в Эгвекинот. Сегодня в Залив Креста также было выполнено два пассажирских рейса, в Эгвекинот отправлено 28 пассажиров и один заказной борт с почтой. Кроме того, был выполнен рейс в село Ваеги", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за низкой облачности отменен дополнительный рейс в поселок Провидения и плановый в село Хатырка. Самолеты должны вылететь в пятницу. Также 6 октября будет отправлен рейс в село Лаврентия.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов компании, общая кредиторская задолженность которой, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.