Самолет "ВИМ-Авиа" совершил последний рейс из Турции в Воронеж

ВОРОНЕЖ, 4 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа" совершил в среду последний рейс в Воронеж из турецкой Антальи, доставив в Россию 214 туристов, сообщила РИА Новости руководитель офиса туркомпании Tez Tour в Воронеже Жанет Штейнер.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. По состоянию на 27 сентября, за рубежом находились около 38 тысяч туристов — клиентов "ВИМ-Авиа".

"ВИМ-Авиа" выполняла чартерные рейсы из Воронежа в Анталью раз в четыре дня и отменила запланированные на 27 и 30 сентября рейсы. В результате воронежские туристы возвращались домой, начиная с минувшей субботы, через столичный аэропорт "Внуково". Всего к 4 октября в Воронеж вернулись около 450 пассажиров "ВИМ-Авиа".

"Сегодня 214 человек прилетели. Борт "ВИМ-Авиа" (из Антальи) сел в воронежском аэропорту по расписанию — в 13.12 мск. Полетная программа по региону больше выполняться не будет", — сказала Штейнер.

По ее словам, среди пассажиров были 60 человек из Белгорода. На двух автобусах в 14.30 мск их отправили домой из аэропорта Воронежа.

В международном аэропорту "Белгород" ранее РИА Новости пояснили, что авиаперевозчик I Fly в выходные доставил к ним 220 пассажиров из Антальи, которые вылетали в Турцию из этого города рейсом "ВИМ-Авиа".