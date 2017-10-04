Туроператоры поблагодарили клиентов "ВИМ-Авиа" за понимание ситуации

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российские туроператоры выражают благодарность турагентам и самим туристам, которые с пониманием отнеслись к тому, что в ситуации с "ВИМ-Авиа" заложниками стали все, в том числе и турбизнес, заявил на пресс-конференции, посвящённой пятилетию ассоциации "Турпомощь", генеральный директор НТК "Интурист" Виктор Тополкараев.

"Я бы хотел обратиться со словами благодарности к нашим партнерам — турагентам и, в первую очередь, к нашим клиентам — туристам, за их поддержку и понимание. Мы постоянно мониторим соцсети, и такой поддержки не встречали никогда", — сказал он.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" будут выполняться до 15 октября.

"Люди понимают, что мы делали все, что могли. Да мы делали, что могли, но без поддержки турагентств и самих туристов это было бы сделать гораздо труднее. Мы видели понимание людей, что ситуация с "ВИМ-Авиа" сложилась не по нашей вине, что мы все стали ее заложниками. Туроператоры, конечно, справились бы в любом случае, но без такой поддержки нам было бы ещё сложнее, а понимание людей дало нам дополнительные силы", — добавил Тополкараев.