Туроператоры поблагодарили клиентов "ВИМ-Авиа" за понимание ситуации

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Российские туроператоры выражают благодарность турагентам и самим туристам, которые с пониманием отнеслись к тому, что в ситуации с "ВИМ-Авиа" заложниками стали все, в том числе и турбизнес, заявил на пресс-конференции, посвящённой пятилетию ассоциации "Турпомощь", генеральный директор НТК "Интурист" Виктор Тополкараев.
"Я бы хотел обратиться со словами благодарности к нашим партнерам — турагентам и, в первую очередь, к нашим клиентам — туристам, за их поддержку и понимание. Мы постоянно мониторим соцсети, и такой поддержки не встречали никогда", — сказал он.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" будут выполняться до 15 октября.