В АТОР рассказали, сколько клиентов "ВИМ-Авиа" находятся за рубежом

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Около 10,5 тысячи туристов, отправленных туроператорами рейсами авиакомпании "ВИМ-Авиа", все еще находятся за границей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По имеющимся данным, сейчас за границей находится 10,5 тысяч туристов туроператоров, отправленных туда на рейсах "ВИМ-Авиа". Они вернутся на Родину по окончании отпуска до 28 октября на рейсах других авиакомпаний", — говорится в сообщении.

В понедельник вечером АТОР сообщал, что самолеты "ВИМ-Авиа" завершили вывоз туристов из Турции в Москву, а вывоз региональных туристов завершится в течение двух дней. Тогда же было уточнено, что за границей находится еще 13,5 тысячи туристов, вывезенных рейсами "ВИМ-Авиа".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.