Минкультуры определило критерии включения городов в "Золотое кольцо"

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министерство культуры определило критерии, в соответствии с которыми города могут быть включены в Национальный туристский проект "Золотое кольцо России", сообщает в среду пресс-служба ведомства.

В среду в Минкультуры прошло совещание совета по проекту "Золотое кольцо России", главной темой которого стал механизм включения городов в проект. Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова напомнила о ранее озвученном решении развивать маршрут "Золотое кольцо России" по принципам Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Сейчас четко прописан перечень документов, которые должны присутствовать в заявке, и таблица критериев на вступление. Эти критерии разбиты на пять пунктов. И если город стремится попасть в "Золотое кольцо", он должен им соответствовать", — отметил председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы Олег Рожнов, чьи слова приводятся в сообщении.

В список вошли следующие критерии: историко-культурный, рекреационно-развлекательный, инфраструктурный, туристско-информационный и транспортно-логистический. Так, например, историко-культурный критерий включает согласование застройки в историческом центре в соответствии с условиями охраны культурного наследия. Помимо этого, город должен обладать большим процентом отреставрированных объектов, уточняется в материале.

"Особое внимание также было уделено вопросу создания городских туристских порталов и туристских зон на местах. Кроме того, на совещании был утвержден логотип "Золотое кольцо России", выбранный в ходе народного интернет-голосования. Он будет использоваться для продвижения маршрута в регионах. В голосовании приняли участие более 40 тысяч человек", — подчеркнули в пресс-службе.

В итоге лучшим был признан логотип, изображающий три церковных купола внутри золотого круга, созданный дизайнером из Владимирской области. Всего на конкурс было представлено шесть вариантов символики.