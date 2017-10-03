Глава Минтранса отчитался о вывозе клиентов "ВИМ-Авиа" из-за рубежа

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Острая фаза операции по вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" завершена, всего было возвращено 27,5 тысяч человек, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Перевезено порядка 27,5 тысяч пассажиров, в том числе 10 тысяч непосредственно из стран зарубежья. Острая фаза операции по вывозу туристов на сегодняшний день завершена", — заявил Соколов.

Министр добавил, что во вторник доложил о ситуации президенту РФ Владимиру Путину. Соколов отметил, что с сегодняшнего дня самолеты "ВИМ-Авиа" уже летают по своему расписанию, вывозя пассажиров из Турции, Италии, Испании и других стран, а также выполняя рейсы по территории России.

Он добавил, что полеты пассажиров с билетами "ВИМ-Авиа" полностью обеспечиваются совместно с российскими перевозчиками. Он напомнил, что такие билеты продавались с датами отправления до 28 октября. "Но с 15 октября компания "ВИМ-Авиа" свои полеты осуществлять не будет", — отметил министр.

"Мы будем переводить пассажиров на рейсы других российских авиакомпаний", — добавил он.