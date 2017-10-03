Власти Лас-Вегаса надеются, что массовое убийство не повлияет на туризм

Стрельба у казино в Лас-Вегасе (114)

Выбитое окно, откуда велась стрельба по людям, высвечивается в правой части фасада отеля Mandalay Bay. 3 октября 2017

Выбитое окно, откуда велась стрельба по людям, высвечивается в правой части фасада отеля Mandalay Bay. 3 октября 2017

ЛАС-ВЕГАС, 3 окт — РИА Новости. Власти Лас-Вегаса рассчитывают, что произошедшее массовое убийство не повлияет на туризм, составляющий основу экономики города, заявил глава управления Лас-Вегаса по проведению конференций и туризму Росси Раленкоттер.

"Лас-Вегас — крепкое сообщество, которое успешно пройдет через этот трагический инцидент", — говорится в заявлении Раленкоттера. "Важно дать полиции города Лас-Вегас завершить расследование инцидента и помочь жертвам и их семьям", — добавил он.

Не менее 59 человек погибли и более 500 пострадали, когда 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь из засады с верхнего этажа гостиницы по двадцатитысячной толпе зрителей на концерте. Этот инцидент стал крупнейшим случаем массовой стрельбы в истории США, превзойдя стрельбу в клубе в Орландо в июне 2016 года, где погибли 49 человек. Орландо, крупнейший туристический центр Флориды, не столкнулся после массового убийства с трудностями для туристической отрасли.

Руководитель туристического управления Орландо Джордж Агуэль выпустил заявление, в котором заявил, что сочувствие к горожанам лишь укрепило их экономику. "Мы очень сочувствуем Лас-Вегасу. После трагедии в ночном клубе Pulse мы видели невероятный рост поддержки от людей со всего мира — поддержки Орландо как города и как любимого туристического направления", — заявил Агуэль.

Туризм и игорный бизнес в Лас-Вегасе имеют оборот около 60 миллиардов долларов в год, в отрасли занято более 400 тысяч местных жителей. В 2016 году город посетило почти 43 миллиона туристов. Город также принял 20% всех крупнейших выставок в США.