Показатели внутреннего туризма в России догнали выездной, заявили в АТОР

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Внутренний экскурсионный туризм в России востребован нашими соотечественниками и вполне сопоставим по объёмам с популярными выездными направлениями, заявила во вторник на пресс-конференции "Туристические бренды России. Итоги исследования АТОР" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Финляндию в 2016 году посетило 2,9 миллиона российских туристов, а Вологодскую область 3 миллиона человек, из них только 495 тысяч приезжают только в Череповец. Китай за прошлый год посетило 1,68 миллиона российских туристов, а Алтайский край 1,5 миллиона человек, из них примерно 41 тысяча иностранных туристов, остальные — российские граждане, которые приезжают в регион с целью туризма. То есть, в алтайском крае отдыхает столько же россиян, сколько выезжает в Китай", — сообщила Ломидзе.

По данным Росстата, Тюмень за прошлый год посетили 2,6 миллиона туристов, из них 750 тысяч экскурсантов — тех кто приезжает на один день, без ночевки.

"Даже если мы их исключим, у нас получится 1,75 миллиона туристов в Тюменской области, что абсолютно сопоставимо с Китаем, это сопоставимо даже с Турцией за 2016 год", — подчеркнула представитель АТОР.

По словам Ломидзе, Польша, которая является приграничным с Россией государством, приняла 1,1 миллиона российских граждан, а Рязанская область за то же время приняла 1,16 тысячи туристов, из них только 375 тысяч человек посетили музей Есенина в Константиново.

"Эти цифры позволили сделать вывод, что внутренний экскурсионный туризм в России очень востребован нашими соотечественниками и вполне сопоставим по объёмам с популярными выездными направлениями", — заверила Ломидзе.

Она уточнила, что АТОР не учитывал в расчетах Москву, Санкт-Петербург и Казань, так как эти направления давно активно продаются на туристическом рынке.