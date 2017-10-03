Показатели внутреннего туризма в России догнали выездной, заявили в АТОР

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Внутренний экскурсионный туризм в России востребован нашими соотечественниками и вполне сопоставим по объёмам с популярными выездными направлениями, заявила во вторник на пресс-конференции "Туристические бренды России. Итоги исследования АТОР" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По данным Росстата, Тюмень за прошлый год посетили 2,6 миллиона туристов, из них 750 тысяч экскурсантов — тех кто приезжает на один день, без ночевки.
"Даже если мы их исключим, у нас получится 1,75 миллиона туристов в Тюменской области, что абсолютно сопоставимо с Китаем, это сопоставимо даже с Турцией за 2016 год", — подчеркнула представитель АТОР.
"Эти цифры позволили сделать вывод, что внутренний экскурсионный туризм в России очень востребован нашими соотечественниками и вполне сопоставим по объёмам с популярными выездными направлениями", — заверила Ломидзе.
Она уточнила, что АТОР не учитывал в расчетах Москву, Санкт-Петербург и Казань, так как эти направления давно активно продаются на туристическом рынке.