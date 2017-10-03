Турбизнесу не возместят расходы из-за ситуации с "ВИМ-Авиа", считают в АТОР

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Затраты туроператоров, которые взяли на себя все расходы по возвращению клиентов "ВИМ-Авиа", продление их проживания на курортах, выплату компенсаций и отправку на отдых туристов, которые уже оплатили туры, скорее всего возмещены не будут, заявила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Чудес не бывает. Я думаю, что средства, которые туроператоры потратили на то, чтобы вывезти туристов или обеспечить людям отдых, им возвращены не будут", — сказала Ломидзе на пресс-конференции "Туристические бренды России. Итоги исследования АТОР".
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" будут выполняться до 15 октября.