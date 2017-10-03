Турбизнесу не возместят расходы из-за ситуации с "ВИМ-Авиа", считают в АТОР

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Затраты туроператоров, которые взяли на себя все расходы по возвращению клиентов "ВИМ-Авиа", продление их проживания на курортах, выплату компенсаций и отправку на отдых туристов, которые уже оплатили туры, скорее всего возмещены не будут, заявила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее она рассказала, что совокупные потери туроператоров, которые занимались вывозом туристов чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", составят как минимум 7 миллионов долларов.

"Чудес не бывает. Я думаю, что средства, которые туроператоры потратили на то, чтобы вывезти туристов или обеспечить людям отдых, им возвращены не будут", — сказала Ломидзе на пресс-конференции "Туристические бренды России. Итоги исследования АТОР".

"Рынок понёс большие потери из-за того, что наши федеральные органы власти, ответственные за соответствующие виды отрасли, создали такие правила работы. Крайним оказался рынок. Только ради того, чтобы не подставлять своих туристов, рынок взял все на себя. Я думаю, что никто эти расходы возмещать не будет", — добавила она.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" будут выполняться до 15 октября.