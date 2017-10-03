АТОР подсчитала совокупные потери туроператоров из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Совокупные потери туроператоров, которые занимались вывозом туристов чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", составят как минимум 7 миллионов долларов, заявила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Весь вывоз чартерной перевозки "ВИМ-Авиа" осуществляется за счёт туроператоров, к сожалению. Все деньги, которые были выделены, они пошли на осуществление регулярных рейсов. То есть, всю чартерную перевозку туроператоры взяли на себя", — сказала она на пресс-конференции "Туристические бренды России. Итоги исследования АТОР".

Туроператор TUI ранее озвучил свои потери в размере двух миллионов долларов.

"По нашей предварительной оценке, совокупные потери всех туроператоров, которые были вынуждены взять чартерную перевозку "ВИМ-Авиа" на себя составит порядки 7 миллионов долларов", — уточнила Ломидзе.

Представитель АТОР так же рассказала, что через неделю будет информация о том, сколько человек не смогли отправиться на отдых, и выразила надежду, что большинство тех, кто уже купил путевки, будут доставлены на отдых другими авиакомпаниями.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" будут выполняться до 15 октября.