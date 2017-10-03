Около 450 пассажиров "ВИМ-Авиа" вернулись в Воронеж

ВОРОНЕЖ, 3 окт — РИА Новости. Порядка 450 туристов из Воронежа, являвшихся клиентами авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая столкнулась с финансовыми сложностями и проблемами с перевозкой пассажиров, вернулись из турецкой Антальи домой через Москву, сообщила во вторник РИА Новости руководитель офиса Tez Tour в Воронеже Жанет Штейнер.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября текущего года из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. По состоянию на 27 сентября, за рубежом находились около 38 тысяч туристов — клиентов "ВИМ-Авиа".

"ВИМ-Авиа" выполняла чартерные рейсы из Воронежа в Анталью раз в четыре дня и отменила запланированный на 27 сентября рейс. Как поясняли РИА Новости представители воронежского аэропорта, находящихся в Анталье туристов вернут в Воронеж, "как найдут свободный борт".

"В связи с тем, что наши туристы, которые должны были вернуться 27 сентября и 30 сентября, не имели возможности вернуться на Воронеж (прямым рейсом), они возвращались на Москву несколькими рейсами. Так как достаточно большое количество людей, и нет такой возможности единовременно всех вывезти, их рассадили на несколько рейсов", — сказала Штейнер.

По ее словам, после прибытия в Москву туристам были бесплатно представлены автобусы до Воронежа из аэропорта "Внуково". "В общей сложности количество туристов, которые у нас таким образом добирались до Воронежа, — в районе 450 человек. Уже вернулись. В четыре захода у нас туристы возвращались", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на 4 октября заявлен "вывозной" рейс "ВИМ-Авиа", который должен будет доставить из Антальи в Воронеж 216 пассажиров, в том числе около 60 жителей Белгорода. Белгородцев по прибытии в Воронеж отвезут домой автобусом.

В международном аэропорту "Белгород" РИА Новости пояснили, что авиаперевозчик I Fly в субботу-воскресенье доставил к ним 220 пассажиров из Антальи, которые вылетали в Турцию из этого города рейсом "ВИМ-Авиа".