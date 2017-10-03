Оман упростил визовый режим для российских туристов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Султанат Оман упрощает визовый режим с Россией: визы туристам будут выдаваться бесплатно, если у них уже есть виза ЕС, США или Канады, заявила временно исполняющая обязанности министра туризма султаната Миса аль-Махруки.

Оман намерен стимулировать развитие туристического сектора в стране, выдавая бесплатно туристические визы прибывшим из России, Китая и Индии, заявила аль-Махруки в интервью газете Al-Roya.

"Власти посчитали целесообразным сначала выдавать визы тем, у кого уже есть виза ЕС, США и Канады, чтобы они могли непосредственно въезжать в Оман. Затем этот опыт будет оценен, и в последующие периоды программа будет скорректирована и улучшена", — цитирует газета аль-Махруки.

По словам чиновницы, российские туристы особо заинтересованы в отдыхе на горных курортах страны.