TUI организует собственные перевозки, чтобы обезопасить себя от авиапроблем

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Туроператор TUI в 2018 году намерен осуществить переход на собственную авиаперевозку, чтобы избежать тех проблем, которые обрушились на туристический рынок РФ из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", заявил в понедельник генеральный директор компании "TUI Россия" Тарас Демура.

"Пока не могу сказать, под каким флагом, но у нас будет собственная авиаперевозка. Наш авиафлот будет создан на базе существующей авиакомпании, но управляться будет непосредственно TUI", — сказал он на встрече с журналистами и подчеркнул, что таким образом можно будет избежать проблем, подобных тем, которые возникли с уходом авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Демура уточнил, что с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года компания планирует перевезти порядка 800 тысяч пассажиров, в том числе и благодаря собственным бортам.

"Если на следующий год мы исправим вопрос авиации — а у нас нет выбора, мы должны его исправить теперь, — то думаю, что год будет хорошим и удачным", — сделал вывод гендиректор.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом.

К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярными рейсами "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.